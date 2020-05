المجلس الرئاسي يعلن تمديد قرار حظر التجول لمدة 10 أيام

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، تمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساء، إلى السادسة صباحا لمدة 10 أيام اعتبارا من غد الجمعة 8 مايو 2020.

وأضاف المجلس في بيان له، استمرار إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن.

وبحسب البيان يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10%، من الموظفين من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا، ويكون العمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.

