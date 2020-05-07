“امغيب”: انتفاضة شعبية في طرابلس ضد المليشيات قريبا

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن هناك ضغوطات دولية كبيرة تمارس الآن على الرئيس التركي أردوغان المتهم الأول بزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك بسبب دعمه للمليشيات بالطائرات المسيرة والأسلحة والمرتزقة والكثير من الضباط والجنود الأتراك للقتال في ليبيا.

وأشار “امغيب” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن هذه الضغوطات بكل تأكيد سوف يكون لها كبير الأثر على الدعم التركي الكبير الذي تعتمد عليه المليشيات، وبالتالي سوف تفقد القدرة على المواجهة لأنها تعتمد على كثافة النيران والطائرات المسيرة والمرتزقة الذين يقاتلون الجيش الآن في محاور القتال والذين تم قتل الكثير منهم .

وأوضح “امغيب” أن الجيش الآن يمتلك القوة على الأرض والخبرة الكبيرة في مقاتلة المليشيات بالإضافة للمعنويات العالية، والقبول والدعم الشعبي من كل مدن المنطقة الغربية، لافتا إلى أن هذا القبول الكبير اتضح بعد أن اكتشف أبناء هذه المدن أن المليشيات وقادة تنظيم الإخوان الإرهابي يسعون لجلب الاحتلال التركي ويعملون بكل قوة على تقسيم ليبيا إلى أكثر من دولة، متوقعا أن تحدث انتفاضة شعبية في العاصمة طرابلس ضد المليشيات قريبا جدا.