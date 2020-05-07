معيتيق يبحث مع السفير الأمريكي تداعيات الوضع الاقتصادي

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الخميس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند”، تداعيات الوضع الاقتصادي وانقسام المؤسسات المالية، والعمل على إنهاء حالة الانقسام فيما يخص القرارات المالية لضمان نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأت الحكومة في تنفيذها والتي تأثرت بانقسامات المؤسسات المالية الذي أدى إلى إيقاف برنامج الإصلاحات .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الجانبين أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة استمرار الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأمريكية والتأكيد على مخرجات مؤتمر برلين ودور الأمم المتحدة في تسيير مساراته لا سيما المسار الاقتصادي.

وشدد على دعوة المجلس الرئاسي جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين.

كما معيتيق على أن استمرار استهداف المدنيين خلف العديد من الضحايا في الوقت الذي تتكاتف كافة جهود العالم في مكافحة جائحة كورونا.