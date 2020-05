قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الخميس، إن طيران الوفاق نفّذ 12 ضربة جوية خلال ال 24 ساعة الماضية، منها 9 ضربات على قاعدة الوطية الجوية استهدفت

13 عنصرا من قوات الجيش، وتم تدمير 5 اليات مسلحة.

وأضاف قنونو، أن قوات الوفاق نفذت أيضا 3 ضربات جوية استهدفت 3 شاحنات وقود تابعة للجيش بمنطقة الشويرف.

