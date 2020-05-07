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الإعلام الحربي: الجيش دمر غرفة عمليات تابعة لمرتزقة أردوغان ومعهم مجموعة من مليشيا الردع في محور صلاح الدين

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الخميس، أن سـرية الكورنيت التابعة للكتيبة 155 مشاة قامت باستهداف غرفة عمليات تابعة لمرتزقة أردوغان في محور صلاح الدين الرئيسي، لافتة إلى أن مجموعة من مرتزقة أردوغان كانت متحصنة في المبنى المتكون من ثلاث أدوار و معهم مجموعة من مليشيا الردع و تم تدمير المبنى.

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تعليقات

  • لاحظنا الحميع يتكلمون عن الاخبار التركية مع حكومة طرابلس /
    على حسب ما ورد ان العلاقة بين حكومة طرابلس وتركيا فقط علاقة دعم عسكري صريح وقانوني – لفترة وهذا مشروع في كل التحالفات الدولية بسمل محدود – وليس استعماري –
    ومن جهة احرى يوجد تجاهل إعلامي واضح عن التدخلات العسكرية المصرية ودعم الجهة الشرقية بكافة الاسلحة والمرتزقة – بل واستخدام الجيش المصري والإماراتي لضرب مناطق مدنية في لببيا – كما حدث في ضرب مدبنة درنة – بحجة الانتقام من المسلمين الليبيين – بعد اعتقالهم مجموعات تنصيرية وتهويدية وكتب شعودة وكتب فاضحة قادمة في حاويات من مصر – وتم اعتقال هولاء المصريين بسبب هذه الاعمال التخريبية ومن ضمنها محموعات داعش وعشماوي – ولا ننسى تدخلات الجيش المصري بطاءراتهم العسكرية لضرب عزة مناطق ليبية – للانتقام للأقباط المصريين كما هو واضح – مع ان الأقباط المصريين قامت بذبحهم مجموعات متطرفة ومرتزقة قدمت من الامارات وقطر …!! وقاموا بعمليات الإعدام في التراب الليبي …!!! …. بينما الليبيين قاموا فقط باعتقالهم وطلب محاكمتهم – ولكن المصريين بعد ان استلموا أسراهم –
    قاموا بعمليات عسكرية على المناطق الليبية واستباحوا الأجواء الليبية بطاءراتهم – دون اي استءذان او احترام السيادة الليبية …!!!
    اين كان الجيش الليبي في ذاك الوقت …؟!! اذا كانوا فعلا حيش وطني … !!!
    العملية واضحة وهي محاولة تغييب الحقاءق – ان الاٍرهاب والتطرف والتنصير والتهويد والتخريب القادم من مصر والإمارات والسودان وسرقة الاثار وتزوير العملات النقدية التي تورطت فيه تونس ومصر وقيادات في حكوماتهم العسكرية التي تستخدم الجيش لأفعال خارجة عن القانون والشرع – والاعلام يحاول اخفاء هذه الحقيقة التي بدأت تتضح للجميع …

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  • كلام ينم عن جهل مطبق فتركيا استعمرت ليبيا ٥٠٠ سنة تم سلمتنا لايطاليا على طبق من ذهب والان عميلة لإسرائيل ومدين اقتصادها ب ٢٥٠ مليار دولار والمعتوه فيها قال ليبيا إرث اجدادى ومفاذ ذلك أنه بيستعمرنا مجددا لكن الأرض التى ارتوت بدماء الأجداد والاباء ستمرغ انفه فى التراب وتكون هذه الأرض مقبرة بعون الله له ولمرتزقته .

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