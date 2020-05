أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الخميس، أن سـرية الكورنيت التابعة للكتيبة 155 مشاة قامت باستهداف غرفة عمليات تابعة لمرتزقة أردوغان في محور صلاح الدين الرئيسي، لافتة إلى أن مجموعة من مرتزقة أردوغان كانت متحصنة في المبنى المتكون من ثلاث أدوار و معهم مجموعة من مليشيا الردع و تم تدمير المبنى.

The post الإعلام الحربي: الجيش دمر غرفة عمليات تابعة لمرتزقة أردوغان ومعهم مجموعة من مليشيا الردع في محور صلاح الدين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24