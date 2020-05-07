عقيلة يدعو لمنع وصول السلاح للمسلحين في طرابلس

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التطورات السياسية المحلية والدولية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، في بيان، إن عقيلة صالح “أكد على ضرورة احترام المجتمع الدولي لإرادة الليبيين”، مبينا دور الجيش الوطني في “محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة، لتحرير كافة تراب الوطن”.

ووفق الصافي، فقد شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة “منع وصول السلاح للميليشيات المسلحة في طرابلس”، لافتا إلى دعم بعض الدول للجماعات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن الوزير الإيطالي أكد على دور عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لتطبيق حظر التسليح المفروض على ليبيا.

وأضاف الصافي أن وزير الخارجية الإيطالي شدد على ضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، مشيرا إلى أن بلاده تبحث مع شركائها الدوليين إمكانية تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.

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