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«الثني» يتابع آلية تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي آليات تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.

وضم الاجتماع، وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووكيل وزارة المالية امراجع غيث، ومدير إدارة الحسابات العسكرية بالقوات المسلحة اللواء عطية الشريف، ومدير إدارة التقاعد العسكري سالم زوبي، ومدير إدارة التفتيش بالضمان الاجتماعي الناجي المرتضي.

وناقش الاجتماع، سبل تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.

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الثني القانون القرارات دعم العسكريين دعم المتقاعدين ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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