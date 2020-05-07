سلاح الجو يشن غارات على مواقع الميليشيات في منطقة بوقرين

شنت مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة سلسلة من الغارات، استهدفت من خلالها عددا من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مصراتة .

وحسب شعبة الإعلام الحربي فقد استهدف سلاح الجو تمركزات الميليشيات، ومخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى عدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين .

وقالت شعبة الإعلام إن هذه العمليات تأتي ضمن عمل سلاح الجو القائم على تنفيذ عملية طيور الأبابيل التي أكدت أنها لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع الميليشيات الموالية لتركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا