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سلاح الجو يشن غارات على مواقع الميليشيات في منطقة بوقرين

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شنت مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة سلسلة من الغارات، استهدفت من خلالها عددا من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مصراتة .

وحسب شعبة الإعلام الحربي فقد استهدف سلاح الجو تمركزات الميليشيات، ومخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى عدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين .

وقالت شعبة الإعلام إن هذه العمليات تأتي ضمن عمل سلاح الجو القائم على تنفيذ عملية طيور الأبابيل التي أكدت أنها لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع الميليشيات الموالية لتركيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • ضربات ايه ياناس انها الغام زرعها قنونو لتنفجر فى الطائرات المقاتلة عندما تسير فوقها كما حدث داخل المطار كما قال الحمار وصدقه الخرفان

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  • وقال المتحدث قنونو بان ماتسمعونه اليوم من انفجارات شرق مصراتة نتيجة تصادم الاطباق الطائرة في السماء بالجرامات السماوية بالقرب من بلوتو وبالبعد عن زحل

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