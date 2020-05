قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي

باشاغا، إن استهداف المدنيين وعناصر الشرطة والسفارات بالعاصمة طرابلس هذه الليلة،

جريمة حرب أخرى تضاف إلى جرائم حفتر.

