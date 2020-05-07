بالصور| قصف مدفعي على السفارة التركية في طرابلس

تعرض محيط السفارة التركية لقصف مدفعي بمنطقة زاوية الداهماني بالعاصمة طرابلس، بعد منتصف ليل اليوم، فيما شهدت المنطقة انتشاراً كثيفاً لمليشيا “النواصي” ومليشيا 28 مشاة، وفرقة المتفجرات.

وقال المركز الإعلامي لما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” في إيجاز صخفي، إن محيط السفارة التركية وتحديداً الحديقة العامة المجاورة لمبنى السفارة تعرض لقصف من قوات حفتر، على حد قولهم.

القصف يأتي بعد أن قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن طرابلس سترجع قريباً الى حضن الوطن بفضل ابنائها الوطنيين وعلى الشعب الاستعداد للفرح والمفاجآت.

تدوينة “المسماري” جاءت على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك – أمس الخميس، تحت وسم: #عملية_طيور_ابابيل







