سيالة يستنكر قصف طريق الشط ويطمئن على سلامة سفيري إيطاليا وتركيا

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اتصالين سفيري إيطاليا وتركيا للاطمئنان عليهما، وذلك «بعد قصف على طريق الشط كان قريبًا من من محل إيقامتهما».

واستنكر سيالة «القصف الإجرامي على طريق الشط، الذي راح ضحيته مدنيين اثنين وعدد من الجرحى»، واتهم قوات القيادة العامة بتنفيذه، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال سيالة إن القصف «يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية».

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