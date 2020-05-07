«الجرو»: سنحارب «طيور أبابيل» بصدور عارية

قال إحميدة الجرو، المتحدث باسم ما يعرف “لواء الصمود” بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي، إنهم سيحاربون عملية الجيش الوطني المعروفة باسم “طيور أبابيل” لتحرير العاصمة طرابلس، بـ”صدور عارية” على حد تعبيره.

أضاف “الجرو” على حسابه بـ”فيسبوك”: “يتكلمون عن طوير أبابيل في اعلامهم القذر ولا يعرفون أننا بعزيمة الأبطال نحاربهم بصدور عارية، النصر لنا بإذن الله” على حد قوله.

وفي وقت سابق صباح أمس الخميس، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الخميس، إن مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة شنّت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة أبوقرين شرق مدينة مصراتة.

وأكد شعبة الإعلام الحربي، في إيجاز صحفي، صادر الخميس، أن سلسلة الغارات استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعددٍ من الضربات الجوية داخل مزارع خُصصت لتكون مواقعاً لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين .

وأشارت إلى أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو الليبي القائم على تنفيذ “عملية طيور الأبابيل” التي لا تزال مُستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع مجموعات الحشد المليشياوي الموالي للعدوان التركي .