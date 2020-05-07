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«الجرو»: سنحارب «طيور أبابيل» بصدور عارية

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال إحميدة الجرو، المتحدث باسم ما يعرف “لواء الصمود” بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي، إنهم سيحاربون عملية الجيش الوطني المعروفة باسم “طيور أبابيل” لتحرير العاصمة طرابلس، بـ”صدور عارية” على حد تعبيره.

أضاف “الجرو” على حسابه بـ”فيسبوك”: “يتكلمون عن طوير أبابيل في اعلامهم القذر ولا يعرفون أننا بعزيمة الأبطال نحاربهم بصدور عارية، النصر لنا بإذن الله” على حد قوله.

وفي وقت سابق صباح أمس الخميس، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الخميس، إن مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة شنّت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة أبوقرين شرق مدينة مصراتة.

وأكد شعبة الإعلام الحربي، في إيجاز صحفي، صادر الخميس، أن سلسلة الغارات استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعددٍ من الضربات الجوية داخل مزارع خُصصت لتكون مواقعاً لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين .

وأشارت إلى أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو الليبي القائم على تنفيذ “عملية طيور الأبابيل” التي لا تزال مُستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع مجموعات الحشد المليشياوي الموالي للعدوان التركي .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الجرو والفار و البقرة والتيس…..و.الخنزير .و.. يبدو أن ليبيا قد اختطفتها مجموعة من الحيوانات…

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  • قصدك بمؤخرات عارية لتشجيع المرتزقة من سوريا بعد قضاء حاجاتهم على حمياتكم ياميبون الطيور الابابيل موجهة ضد الاحتلال والخوان ونفايات المرتزقة الارهابية ولحماية الشعب الليبى ودجاحات وبيض ومنحل لكى ياكل منها لم تسلم من اعتداء الاتراك واليوم لا ترى مسيرة واحد تطير بح بح بعد تدمير مركز تجميعها وتشغيلها فى مصراته وبعد تحرير المطار ياحمار سنعيش فى امان وانتم فى السجون ياميبون حيث تعيشون عراة مع الاخوان المثليين اخوان لوط

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  • ليس عندي ما ازيدك فأسم الجرو فهذا دليل علي أن النباح خصله أصيله لدي صغير الكلب يثبت بها أنه قد بلغ مرتبة الكلب اما لواء التلمود بقيادة طلاح باذي فستكون نهايته كنهاية جيش مصراته في بني وليد العام 1920 أستسلام مخزي للجيش الذي كان يضرط يهدد في بني وليد وذبح قائده كذبح الكبش وارتاحت مصراته بدون فتن وبدون حروب مع باقي المدن مئة سنه حتي جاءوا غلمان سفهاء واعادوا مصراته الي المربع الاول مربع الارهاب والاعتداء علي المدن المجاوره واتمني ان تكون هذه آخر هزيمه لمصراته ،هزيمة 2020 واللوم علي القعلاء سلموا الامر للغمان السفهاء يتحكموا في سياسة مصراته ولكي تهنئ المدينه وتتخلص من الحروب والهزائم لابد ان تلحق بهم هزيمه نكراء وتكون مسك الختام للانهزام

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  • الخوان من شر ما خلق خوارج العصر—————زيدان زايد:-شكرا ما قصرتوا

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