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الرئاسة التونسية: سمحنا لطائرة تركية تحمل مساعدات طبية بالنزول في مطار جربة وسنتولى إيصال حمولتها للجانب الليبي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفادت الرئاسة الجمهورية التونسية، عبر موقعها الرسمي في بيان أوردته عبر صفحتها الرسمية بأنها سمحت بنزول طائرة تركية محملة بما وصفتها بأنها مساعدات طبية ببمطار جربة جرجيس الدولي.

وبحسب إيجاز صحفي نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ورصدته “الساعة24″ فإن طائرة تركية مجملة بالمساعدات الطبية سمح لها بالهبوط في مطار جربة جرجيس الدولي، شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء الليبيين إلى السلطات التونسية ” أمن وديوانة”.

وأوضح الإيجاز الصحفي، أن السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصال تلك المساعدات إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي.

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الرئاسة التونسية الطبية المساعدات تونس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انتم ومن ارسل هذه المساعدات اولى بها بعد تفشى الفيروس عمدكم وتاثيره على السياحة عندكم ومن غير المنطقى ان من سرق مساعدات اسبانيا سيساعد غيره الا اذا كان تمويه لارسال مرتزقة وسلاح للارهابيين بالمنطقة

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  • بتضحكوا على مين يا حكومة تونس الإخوانية مصيرها الحرق فى ليبيا هذه الشحنة من الأسلحة والذخيرة على أيادي ابطال الجيش الليبي ولن تفلح يا قيس سعيد ولا الغدار الغنوشى عميل الإخوان والاستثمار .

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