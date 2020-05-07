الرئاسة التونسية: سمحنا لطائرة تركية تحمل مساعدات طبية بالنزول في مطار جربة وسنتولى إيصال حمولتها للجانب الليبي

أفادت الرئاسة الجمهورية التونسية، عبر موقعها الرسمي في بيان أوردته عبر صفحتها الرسمية بأنها سمحت بنزول طائرة تركية محملة بما وصفتها بأنها مساعدات طبية ببمطار جربة جرجيس الدولي.

وبحسب إيجاز صحفي نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ورصدته “الساعة24″ فإن طائرة تركية مجملة بالمساعدات الطبية سمح لها بالهبوط في مطار جربة جرجيس الدولي، شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء الليبيين إلى السلطات التونسية ” أمن وديوانة”.

وأوضح الإيجاز الصحفي، أن السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصال تلك المساعدات إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي.