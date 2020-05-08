«الشاطر»: يجب ألا يكتفي رد «السراج» على قصف «طرابلس» ببيان إدانة

علق عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة الاستشاري” على تعرض محيط السفارة التركية في زاوية الدهماني بطرابلس، لقصف مدفعي اليوم الجمعة، وقال: “هل استلم السراج الليلة رد حفتر على مبادرة السلام التي أطلقها منذ يومين. الليلة قصف بالهبل على وسط العاصمة” على حد قوله.

أضاف “الشاطر” في تدوينة على “تويتر”: “اتمنى ان لا يكون الرد ببيان شجب وإدانة و تحميل المجتمع الدولي المسؤولية. من لا يتحمل مسؤولية منصبه التنفيذي لا يطالب الآخرين بالقيام بها نيابة عنه” على حد قوله.

يشار إلى أن الهدف من العملية العسكرية، هو استهداف مركز العمليات التركية الواقعة داخل مقر “مليشيا النواصي” الموالية لحكومة الوفاق، والتي تسيطر على معظم المقرات الإدارية السابقة القريبة من وزارة الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية.