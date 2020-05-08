اخبار ليبيا الان

«الشاطر»: يجب ألا يكتفي رد «السراج» على قصف «طرابلس» ببيان إدانة

تم النشر منذُ 9 دقائق
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة الاستشاري” على تعرض محيط السفارة التركية في زاوية الدهماني بطرابلس، لقصف مدفعي اليوم الجمعة، وقال: “هل استلم السراج الليلة رد حفتر على مبادرة السلام التي أطلقها منذ يومين. الليلة قصف بالهبل على وسط العاصمة” على حد قوله.

أضاف “الشاطر” في تدوينة على “تويتر”: “اتمنى ان لا يكون الرد ببيان شجب وإدانة و تحميل المجتمع الدولي المسؤولية. من لا يتحمل مسؤولية منصبه التنفيذي لا يطالب الآخرين بالقيام بها نيابة عنه” على حد قوله.

يشار إلى أن الهدف من العملية العسكرية، هو استهداف مركز العمليات التركية الواقعة داخل مقر “مليشيا النواصي” الموالية لحكومة الوفاق، والتي تسيطر على معظم المقرات الإدارية السابقة القريبة من وزارة الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياشاطط السراج لا يملك سوى باكو شيكولاته وحتى توقيعه على الشيكات مرفوض من المصرف المركزى ولم يهتم احد بكلامه فالتعامل الان بين الجيش الوطنى والمعتوه التركى واخبار سارة كل يوم تكسر انف المعتوه وكما قلنا من زمان المتغطى باردوغان عريان فكل من دعمهم من الخوان فى خبر كان وراينا بالامس ضرب معقل الاتراك فى مطار مصراته وراى المصاريت الشرفاء ما يثلج صدرهم وعرفوا اردوغان جعجاع على الفاضى وكل كلامه يحدث عكسه

    رد

  • وايش في يد السراج ياغبي طيب تقدم أنت وورينا ايش سيكون ردك علي جيش معه الف حق في بسط سيطرته علي عاصمة بلاده وطرد الاتراك والسوريين

    رد