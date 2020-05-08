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«جمعة»: ننتظر ساعة الصفر لاقتحام «الوطية»

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم صبحي جمعة، الناطق باسم ما يعرف “الغرفة العسكرية زوارة”، أن: “المنطقة من الزاوية إلى رأس اجدير إلى منطقة العسة الحدودية، الوطية تحت سيطرة قوات الغضب” على حد قوله.

أضاف “جمعة” في مداخلة هاتفية مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني – أمس الخميس: “الوضع مستقر ولا يوجد أي اشتباكات عسكرية، باستثناء ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية والعدو يتحصن بها ولا يستطيع الخروج منها، وسلاح الجو على أهبة الاستعداد ويركز ضرباته” على حد قوله.

وواصل الناطق باسم ما يعرف “الغرفة العسكرية زوارة”، قائلاً: “إعلام الكرامة لا يستطيع أن يبوح بخسائرهم بينما نحن نعترف بالشهداء، والمعنويات مرتفعة والكل في انتظار ساعة الصفر لاقتحام هذا الوكر” على حد تعبيره.

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الوطية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يامتخلف عقليا فى ظل عملية الطير الابابيل يامهابيل ستنتحرون على اسوار الوطية فمن دك معقل الاتراك فى مصراته قادر على مسح زوارة من خارطة ليبيا فراينا عشرات الغارات على مصراته تدمر مركز تجميع الطائرات المسيرة وغرف تشغيله وسنرى تقدم القوات البرية نحو مصراته وسحب كل المصاريت لهناك مع المرتزقة لتتولى قوة حماية الوطية تحرير العجيلات وزوارة فما اسهل الجعجعة والواقع غير ذلك فالجيش الوطنى بدأ يستخدم القوة المفرطة والعين الحمراء ويدمر كل المخازن والاسلحة ويسيطر على اجواء ليبيا كلها ويدمر منظومات الدفاع الجوى المتخلفة التى تخلص منها الاتراك ولا تصلح مع الجيل الرابع

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  • يا صحبي جمعه ياسكران
    أنا برقاوي واسمي زيدان
    نفوض جيش البرلمان
    بسحل كلاب اردوغان
    ومحق أشللات الاخوان
    تحطم حلمك يا صوان
    وسقفه خر علي الاركان

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  • والله يا فرخ جمعة يا بو فرعة مزقة على مخاريقك وكانتيرتك المعفنة وشبشب الصبع اللى مدخله فى رجليك القذرة لو تقرب الوطية انت ومن معاك من بقايا الميليشيات المعفنة ستاكلك النار الحمرة وتشويك شوى كما شوت الذين سبقوك بيش يزفوا خبر اقتحام الوطية المعتوه فوصله الخبر بسحقهم وحرقهم وشويهم بمحيط القاعدة وسيكون مصيرك زيهم وكانك مكذب جرب بيش تلحق السلوقي وغيره .

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  • انتهى الدرس ياغبى بعد تدمير غرفة تشغيل الطائرات المسيرة وتواجد كثيف للطيران العربى والليبى فى سماء ليبيا وقدرته على الاصابة الدقيقة كما راينا فى مصراته يقصف الاهداف التركية بدقة بينما نرى طائرة مدنية تهبط بسلام اثناء الانغجار مما يدل باحمار على طيران عالى الدقة وليس براميل متفجرة مثل سوريا فكيف ياحمار تتقدم الى المطار فى ظل سيطرة جوية كاملة الجيش الوطنى واى تقدم سيتم سحقه بالكامل لتتفحموا فى الصحراء كيف غباء فساعة الصفا للشعب الليبى قادمة يوم القضاء على الخوان فى ليبيا وتونس كمان

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