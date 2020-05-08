«جمعة»: ننتظر ساعة الصفر لاقتحام «الوطية»

زعم صبحي جمعة، الناطق باسم ما يعرف “الغرفة العسكرية زوارة”، أن: “المنطقة من الزاوية إلى رأس اجدير إلى منطقة العسة الحدودية، الوطية تحت سيطرة قوات الغضب” على حد قوله.

أضاف “جمعة” في مداخلة هاتفية مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني – أمس الخميس: “الوضع مستقر ولا يوجد أي اشتباكات عسكرية، باستثناء ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية والعدو يتحصن بها ولا يستطيع الخروج منها، وسلاح الجو على أهبة الاستعداد ويركز ضرباته” على حد قوله.

وواصل الناطق باسم ما يعرف “الغرفة العسكرية زوارة”، قائلاً: “إعلام الكرامة لا يستطيع أن يبوح بخسائرهم بينما نحن نعترف بالشهداء، والمعنويات مرتفعة والكل في انتظار ساعة الصفر لاقتحام هذا الوكر” على حد تعبيره.