الخدمات الصحية بني وليد تشكل لجنة لاستقبال العائدين من الخارج

أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي الوداني،

عن تشكيل لجنة لاستقبال العائدين من الخارج من أبناء مدينة بني وليد.

وبحسب تدوينة لإدارة الخدمات الصحية بني وليد، عبر

صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الوداني أكد أن تحاليل العائدين

من الخارج من دولة تركيا سالبة، وأن وضعهم الصحي جيد، مشيرًا إلى أن لجنة التقصي والاستجابة

السريعة بني وليد تتابع كل العائدين وتقوم بتعبئة الاستبيان المحدد من المركز الوطني

لمكافحة الأمراض.

وأضاف الوداني أن هناك تواصل مع المشرفين على الحجر الصحي

بمدينة بنغازي لتنسيق عودة أبناء مدينة بني وليد العائدين من دولة مصر مع إجراء التحاليل

لهم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

وأكد الوداني أن عميد بلدية بني وليد، سالم علي انوير، على

تواصل مستمر مع الجهات المختصة، لمتابعة أوضاع أبناء بني وليد العالقين بالخارج والإسراع

بعودتهم إلى ليبيا.

