جمعة: قوات “حفتر” متحصنة في الوطية وإعلام الجيش لا يبوح بخسائره

قال الناطق باسم ما يعرف بـ”الغرفة العسكرية زوارة”

التابعة لقوات الوفاق، صبحي جمعة، إن الوضع في محيط قاعدة الوطية مستقر ولا يوجد أي

اشتباكات عسكرية، باستثناء ضربات طيران الوفاق الجوية على القاعدة.

وأضاف جمعة في تصريحات إعلامية أن قوات الوفاق تسيطر على

المنطقة من الزاوية إلى رأس اجدير إلى منطقة العسة الحدودية.

وتابع جمعة أن قوات حفتر تتحصن بقاعدة الوطية ولا تستطيع

الخروج منها، مبينًا أن طيران الوفاق على أهبة الاستعداد ويركز ضرباته، لافتًا إلى

أن إعلام قوات الجيش لا يستطيع أن يبوح بخسائر قوات حفتر، بينما قوات الوفاق تعترف

بقتلاها، مؤكدًا أن قوات الوفاق في انتظار ساعة الصفر لاقتحام قاعدة الوطية، وفقًا

لقوله.

