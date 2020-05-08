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جمعة: قوات “حفتر” متحصنة في الوطية وإعلام الجيش لا يبوح بخسائره

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم ما يعرف بـ”الغرفة العسكرية زوارة”
التابعة لقوات الوفاق، صبحي جمعة، إن الوضع في محيط قاعدة الوطية مستقر ولا يوجد أي
اشتباكات عسكرية، باستثناء ضربات طيران الوفاق الجوية على القاعدة.

وأضاف جمعة في تصريحات إعلامية أن قوات الوفاق تسيطر على
المنطقة من الزاوية إلى رأس اجدير إلى منطقة العسة الحدودية.

وتابع جمعة أن قوات حفتر تتحصن بقاعدة الوطية ولا تستطيع
الخروج منها، مبينًا أن طيران الوفاق على أهبة الاستعداد ويركز ضرباته، لافتًا إلى
أن إعلام قوات الجيش لا يستطيع أن يبوح بخسائر قوات حفتر، بينما قوات الوفاق تعترف
بقتلاها، مؤكدًا أن قوات الوفاق في انتظار ساعة الصفر لاقتحام قاعدة الوطية، وفقًا
لقوله.

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تعليق

  • ليبيا جعلتها الميليشيات مسخرة فمن هو هذا المدعو الميليشياوى صبحى جمعة حتى يتحدت ويديروا له قيمة فهو ليس ضابط خريج كلية عسكرية ولا خريج جامعة ولا معهد عالي فقط أنه نهب السلاح وشكل عصابة لابتزاز الدولة تحت مسمى الثوار وهذا الشكل منه عشرات الآلاف فى ليبيا وراهو مكابرين ولا يوجد معاهم حل وشفنا ماذا فعلوا منذ فبراير ٢٠١١ والى يومنا هذا عدم قيام دولة ولا انتخابات ولا دستور بل حكومة عميقة هم قيادتها ووضع دمى متل الكيب وزيدان والسراج يصدرون لهم الأوامر وينفدوا متل الكلاب وهم فى الواقع أصحاب القرار وبالتالى لا حل معهم إلا السحق والمحق إذا استمروا فى المكابرة وتتبع الضال الغرياني ومن على شاكلته .

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