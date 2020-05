الشاطر: السراج لا يتحمل مسؤولية منصبه وبياناته باتت معروفة

انتقد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، رد

فعل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، على القصف الذي

تتعرض له العاصمة طرابلس.

وعلق الشاطر في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “تويتر” على القصف الذي تعرض له محيط السفارة التركية في زاوية

الدهماني بطرابلس، متسائلا: هل استلم السراج الليلة رد حفتر على مبادرة السلام التي

أطلقها منذ يومين.

وأعرب الشاطر عن

أمله في أن لا يكون رد السراج على هذا القصف ببيان شجب وإدانة و تحميل المجتمع الدولي

المسؤولية، مؤكدًا أنه من لا يتحمل مسؤولية منصبه التنفيذي لا يطالب الآخرين بالقيام

بها نيابة عنه، على حد قوله.

