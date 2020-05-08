شكاوى من نقص الكوادر والتجهيزات الطبية في الجنوب

قال المكتب الاعلامي لبلدية أوباري، إن مستشفبات الجنوب تعاني من نقص حاد فى الكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات اللازمة التى تمكنها من مجابهة هذا الوباء في حالة اكتشاف وجود أية حالات إصابة بالمنطقة.

والتزاما بتطبيق إجراءات الحجر الصحى المفروض من قبل الجهات الأمنية المختصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، استمر إقفال المساجد فى عموم بلدية أوبارى، أسوة بباقي مدن ليبيا حفاظا على سلامة المصلين من خطر انتشار عدوى الوباء.