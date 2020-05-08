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السباعي: جميع مؤسسات الوفاق تقع تحت هيمنة جماعة الإخوان

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب المنشق، علي السباعي، إن مؤسسات حكومة
الوفاق غير المعتمدة تقع تحت هيمنة جماعة الإخوان.

وأوضح السباعي في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل
الاجتماعي “فيسبوك” أن أعضاء حزب التحالف أو حزب العدالة هم من لهم
تأثير في مجلس النواب الموازي، لافتًا إلى أن رئيس المجلس حمودة سيالة، كان عضوا نشطا
في حزب التحالف، وربما لا يزال.

وأضاف السباعي أنه طلب مقابلة، حمودة سيالة، لمدة خمس دقائق،
مبينًا أنه تم تأجيل اللقاء إلى يوم الأحد القادم أي خمسة أيام، لافتًا إلى أن
مكتب حمودة سيالة مفتوح على مصراعيه لأعضاء آخرين، وكأنه صالون سياسي، بحسب وصفه.

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تعليقات

  • انت من تورا بورا يا سباعى والحل عندكم عليك بالمفخخ ضد جماعة خوان المسلمين طالما انت فى البرلمان الموازي ومش معدلين عليك ومهمشينك ومحسوب عليهم ضد البرلمان الشرعى والعدم الرهيف الله لا ترده فكيف ترضى لواحد زنيلو يدعى سيالة يهمشك ويتمسخر عليك وانت مجاهد حسب فتاوى تورا بورا .

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  • انت من تورا بورا يا سباعى والحل عندكم عليك بالمفخخ ضد جماعة خوان المسلمين طالما انت فى البرلمان الموازي ومش معدلين عليك ومهمشينك ومحسوب عليهم ضد البرلمان الشرعى والعظم الرهيف الله لا ترده فكيف ترضى لواحد زنيلو يدعى سيالة يهمشك ويتمسخر عليك وانت مجاهد حسب فتاوى تورا بورا .

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  • وين الوفاق ياحمار بعد ان انسحب نصف الاعضاء ولم يبقى سوى الخرفان التابعة للتنظيم الدولى للخوان ويعملوا بامرة اردوغان الذى يعمل بامرة الامريكان فعل سمعت من الامربكان او حتى الروس اى ادانة لمخالفة مخرجات برلين ونقل مليشيات ارهابية واسلحة فى طائرات وسفن مدنية وهى جريمة حرب ولكن ذلك يتم بضوء اخضر لمصلحة القطبين الروس ليتخلصوا من جبهة النصرة فى سوريا والامريكان لتهديد اوربا ليطلبوا منهم المساعدة فى الحرب على الدواعش فى ليبيا وتبرير تواجدهم فى المنطقة ولكن كورونا الملعونة وصلت لحرس ترامب الشخصى واثبتت له تفاهة القوة العظمى التى نرى فيها مقابر جماعية لدفن ضحايا الكورونا فى نيويورك وكانها من الدول النايمة مثلنا وقد نرى تاجيل الانتخابات الامريكية لاول مرة فى التاريخ بفعل هذا الكائن الصغير الذى اذل امريكا !!!

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  • يعني على حسب تقديركم العقلي والإدراكي – اي مسلم معناه ضروري يكون اخواني وإلا ارهابي وإلا شيعي والا داعشي والا تكفيري …!! –
    – انتم مش فاهمين الاسلام وتوجد لديكم إضطرابات عقلية واضحة معناه معادش تتكلموا عليه الدين –
    يكفي جراءم القتل ضد المدنيين الأبرياء بواسطة جيش مفروض مهمته حماية حدود البلاد – وحماية مقدرات الدولة حتى العمالة الوافدة قمتم بإعدامهم وبيعهم تجارة بشر واستجلاب مرتزقة – وتكفير وجهل .
    وطبعا ادارة حكومة الوفاق بطرابلس وقعت عليها تاثيرات من بعض مدن مجاورة – ولا توجد حتى معلومات عن ما يقوموا به داخل مدنهم ومناطقهم مثل زوارة ونالوت وترهونة ومسلاتة وتارربوا ووادي الجنوب . وغياب الراي العام للمتعلمين والمثقفين فيما بحدث من اعتداءات على عاصمتهم وتدخلات تجار الأزمات المصراتيين وعلاقاتهم المشبوهة . بعد اعتداءهم على مدينة تاورغاء وتهجير اَهلها بهذه الطريقة المشينة – ومحاولتهم الخبيثة الاستحواذ على البنك المركزي والتحكم في الراي العام لادارًة حكومة الوفاق والامن داخل العاصمة . حتى قصف الطلبة في معسكر طرابلس كانت ضغاءن المصراتيين ضد طرابلس واهلها .
    والى الان لم تصل الكاميرات والاعلام لمصراتة وما يحصل فيها وكذلك زوارة وترهونة وغريان . وغياب الراي السديد بكف الدماء في هذا الشهر الفضيل .

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  • المذهب الاخوانى يختلف عن مذهب اهل السنة والجماعة فهو مذهب صهيونى يجمع بين العبادات الاسلامية والمعاملات اليهودية بينما اهل السنة والجماعة عبادات ومعاملات اسلامية تستند لرسالة التسامح الاسلامى فالناس سواسية كاسنان المشط بينما الاخوانى عنصرى يعتقد انه شعب الله المختار وان غيره من غير عبدة المرشد اشرار
    والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والاخوانى يتنفس الكذب فاجر وغدار وغبى حمار يكره الاخرين انظر حولك وانتى ترى عينة منهم يتنفسون الكذب قنونو يقول الانفجارت سببها اشعال النار فى الغام بالمطار اى حمار يصدق هذه الكاذيب والمشرى وباشاغا وسيالة وصنع الله ودبرز والشاطر من شر ماخلق ويستحق ان يوضعوا فى قفص داعش وينزلوا بهم فى قاع البحر ليحرموا الكذب

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