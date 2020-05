السباعي: جميع مؤسسات الوفاق تقع تحت هيمنة جماعة الإخوان

قال عضو مجلس النواب المنشق، علي السباعي، إن مؤسسات حكومة

الوفاق غير المعتمدة تقع تحت هيمنة جماعة الإخوان.

وأوضح السباعي في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن أعضاء حزب التحالف أو حزب العدالة هم من لهم

تأثير في مجلس النواب الموازي، لافتًا إلى أن رئيس المجلس حمودة سيالة، كان عضوا نشطا

في حزب التحالف، وربما لا يزال.

وأضاف السباعي أنه طلب مقابلة، حمودة سيالة، لمدة خمس دقائق،

مبينًا أنه تم تأجيل اللقاء إلى يوم الأحد القادم أي خمسة أيام، لافتًا إلى أن

مكتب حمودة سيالة مفتوح على مصراعيه لأعضاء آخرين، وكأنه صالون سياسي، بحسب وصفه.

