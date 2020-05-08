الخارجية الروسية: جهودنا مستمرة للإفراج عن “شوغالي” المحتجز في طرابلس

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنها مستمرة في بذل جهودها والتواصل مع حكومة الوفاق للإفراج عن مواطنها مكسيم شوغالي.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن شوغالي وهو باحث اجتماعي وصل ليبيا لإجراء استطلاع للرأي العام، كجزء من دراسة اجتماعية ولازال محتجزاً في سجن معيتيقة، بعد شهرين من وصوله إلى طرابلس في 14 مارس العام الماضي بدعوة من حكومة الوفاق.

ويأتي بيان الخارجية الروسية بعد الجدل الذي أثاره الإعلان عن موعد عرض الفيلم الوثائقي “شوغالي” الذي يروي قصة اختطافه في 9 مايو 2019، أثناء إجراءه لبحوث استقصائية وإستطلاعات رأي كجزء من المهمة التي استعانت بها حكومة الوفاق لتأديتها، وبعدها قامت قوة الردع الخاصة بعد شهرين من وصوله باعتقاله مع مترجمه الخاص سامر سويفان، بعد حصولهما على معلومات تصنف بأنها سرية.

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