الرئاسي: معاركنا مستمرة حول قاعدة الوطية

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تواصل معارك قوات الوفاق والقوة المساندة في عدة مناطق ومحاور، وبالأخص حول قاعدة الوطية العسكرية.

وقال المجلس الرئاسي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، “إن هذه المعارك تستهدف تحييد قاعدة الوطية حتى لا تكون مصدراً لشن الغارات والاعتداءات على المدنيين، وبؤرة تجمع المليشيات والمرتزقة الإرهابيين”، بحسب تعبيره.

وأضاف المجلس، “نؤكد للجميع بأننا لا نستهدف من خلال هذه العمليات أية مدينة أو مكون اجتماعي، بل هدفنا أن تعيش جميع مدننا وفي كافة المناطق في أمن وسلام بعيداً عن أي تهديد”.