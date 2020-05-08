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الرئاسي: معاركنا مستمرة حول قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تواصل معارك قوات الوفاق والقوة المساندة في عدة مناطق ومحاور، وبالأخص حول قاعدة الوطية العسكرية.

وقال المجلس الرئاسي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، “إن هذه المعارك تستهدف تحييد قاعدة الوطية حتى لا تكون مصدراً لشن الغارات والاعتداءات على المدنيين، وبؤرة تجمع المليشيات والمرتزقة الإرهابيين”، بحسب تعبيره.

وأضاف المجلس، “نؤكد للجميع بأننا لا نستهدف من خلال هذه العمليات أية مدينة أو مكون اجتماعي، بل هدفنا أن تعيش جميع مدننا وفي كافة المناطق في أمن وسلام بعيداً عن أي تهديد”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سمي الاشياء باسماءها معارك الاتراك والسوريين حول الوطيه مستمره إلا انتم يا ابناء الرقيق العثماني ومليشياتكم منذ متي عندكم ذكوريه ورجوله تقارعوا بها رجال قوات الجيش الليبي انتم مجموعة سحانين جمعتكم كونونه واحده وهي فقدان الرجوله والشرف واذا فقدت الشرف فلن تفيدك حياة الترف وانتم في خيانة ليبيا طرف

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