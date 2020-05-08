مراسل فرانس24: قتلى وجرحى في قصف لقوات حفتر على أحياء سكنية في طرابلس بليبيا

أكد مراسل24 في ليبيا معاذ الشيخ أن عددا من القذائف سقطت الخميس على منطقة الدهماني وسط العاصمة طرابلس، في مكان يضم بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية والفنادق والوزارات التابعة لحكومة الوفاق. وأدى ذلك وفق جهاز إدارة شؤون الجرحى إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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