أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو اليوم الجمعة

تنفيذ غارات على طريق المسح جنوب شرقي

قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) ما تسبب في تحييد 15 فردا وتدمير 7 آليات عسكرية، لما

وصفها بقوات حفتر في إشارة إلى الجيش.

