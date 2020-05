دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أطراف الصراع في

ليبيا إلى وقف استهداف المدنيين

