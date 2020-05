أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رفضه لأي اتهامات

توجه لعملية إيريني التي تهدف لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

