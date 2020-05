قزيط: حفتر يريد السلطة فقط دون الاهتمام بالخسائر البشرية

قال عضو ما يسمى مجلس الدولة بلقاسم قزيط اليوم الجمعة

إن حفتر لا يهتم سوى بالوصول إلى السلطة ولا تعنيه الخسائر والكلفة البشرية.

وأضاف قزيط في تصريح إعلامي أن حفتر يعاقب أهل طرابلس

لأنهم لم يستقبلوه بالورود ما دفعه لمحاولة حصارهم لأنه لاتعنيه إلا السلطة، وذلك

بحسب تعبيره.

وأوضح أن حفتر يتعمد قصف الأحياء السكنية في طرابلس

كعقاب على أهلها لعدم تأييدهم له، وذلك على حد قوله.

