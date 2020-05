النعاس: الوفاق خسرت في عقبة بن نافع (الوطية) الكثير من الأرواح التي كانت تحتاجها

أكد المحلل العسكري محمد النعاس أن قوات الوفاق خسرت في قاعدة عقبة بن نافع الجوية (الوطية) الكثير من الأرواح التي كانت تحتاجها في حربها ضد الجيش.

وأضاف النعاس في تصريح إعلامي أن ما يتم التسويق له

إعلامياً عن وقوع معركة لتحرير الوطية أمر غير حقيقي لأن ماحدث هو اندلاع احتراق

لجزء معين من القاعدة وبطريقة غير مدروسة.

وبين أن سبب اندلاع الحريق غير معروف لكنه قد يكون راجع

إلى عدم التنسيق بين القوة المهاجمة أو اندفاع الشباب دون خطة أو لسوء الاستطلاع

وعدم المساندة بنيران الدفاع والدبابات وعدم إشتراك الطيران بصورة فعالة أثناء

اقتحام القاعدة.

ورأى أن قاعدة “الوطية” من الناحية التكتيكية لم يعد لها

إهمية كبرى في ساحة العمليات لأن لها أكثر من 5 أشهر معطلة، مؤكداً على أن

اقتحامها من محور واحد لن يفيد لأنها قاعدة مساحتها كبيرة لذلك هذا التصرف غير

جائز.

وطالب النعاس قوات الوفاق بعدم تكرار هذا الخطأ والتوجه

للقضاء على البوابة الجنوبية للقاعدة المفتوحة للزنتان والتي لا زالت أكبر بؤرة

للسلاح الذي يدمر السلام في المنطقة الغربية حسب تعبيره، مضيفا أن إدريس مادي هو أخطر مخلوق في المنطقة الغربية

وهو من يقود القتال ضد قوات الوفاق في المنطقة من مدينة الزنتان”.

وأكد على ضرورة عدم تشديد الهجمات على محاور طرابلس بل

تثبيتها وتركيز الهجوم على ترهونة وبالأخص الهجوم الجوي مع الرمي المستمر عليها بالأسلحة الثقيلة البرية

كالمدافع والراجمات والدبابات.

