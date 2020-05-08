لواء الصمود يحرض على استهداف الزنتان وتعطيل مطارها

طالب لواء الصمود التابعة لقوات الوفاق اليوم الجمعة بشن غارات على مدينة الزنتان وتوجيه ضربات عسكرية لها وتعطيل المطار فيها.

وأوضحت الميليشيا التي يقودها المدعو صلاح بادي المسؤول عن حرق مطار طرابلس في بيان لها أن مدينة الزنتان، ما تزال من أكبر وأخطر بؤر السلاح المستخدم في منع الاستقرار بالمنطقة الغربية، بحسب تعبير البيان.

وأضاف البيان أن قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) تقع تحت إمرة إدريس مادي الزنتاني مضيفة أن مدينة الزنتان ما تزال من أكبر وأخطر بؤر السلاح المستخدم في منع الاستقرار في المنطقة الغربية، ومطارها ما يزال تحت السيطرة المباشرة لمادي، وعن طريقه تتم كثير من عمليات الإمداد الجوى للقوات التابعة لحفتر فى جبهة القتال في إشارة إلى الجيش.

ودعا البيان إلى ما وصفه بالقضاء السريع على بؤرة الوطية وتوجيه ضربات جوية جراحية مباشرة للتمركزات العسكرية التابعة في الزنتان نفسها

وتعطيل مطار الزنتان، وإبقاء الطريق الرابط بين الوطية والزنتان تحت مراقبة السلاح الجوي للوفاق لمنع تحرك أي أرتال عسكرية لأن ما دون ذلك يعتبر مضيعة للوقت والأرواح، بحسب تعبيره.

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