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لواء الصمود يحرض على استهداف الزنتان وتعطيل مطارها

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالب لواء الصمود التابعة لقوات الوفاق اليوم الجمعة بشن غارات على مدينة الزنتان وتوجيه ضربات عسكرية لها وتعطيل المطار فيها.

وأوضحت الميليشيا التي يقودها المدعو صلاح بادي المسؤول عن حرق مطار طرابلس في بيان لها أن مدينة الزنتان، ما تزال من أكبر وأخطر بؤر السلاح المستخدم في منع الاستقرار بالمنطقة الغربية، بحسب تعبير البيان.

وأضاف البيان أن قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) تقع تحت إمرة إدريس مادي الزنتاني مضيفة أن مدينة الزنتان ما تزال من أكبر وأخطر بؤر السلاح المستخدم في منع الاستقرار في المنطقة الغربية، ومطارها ما يزال تحت السيطرة المباشرة لمادي، وعن طريقه تتم كثير من عمليات الإمداد الجوى للقوات التابعة لحفتر فى جبهة القتال في إشارة إلى الجيش.

ودعا البيان إلى ما وصفه بالقضاء السريع على بؤرة الوطية وتوجيه ضربات جوية جراحية مباشرة للتمركزات العسكرية التابعة في الزنتان نفسها
وتعطيل مطار الزنتان، وإبقاء الطريق الرابط بين الوطية والزنتان تحت مراقبة السلاح الجوي للوفاق لمنع تحرك أي أرتال عسكرية لأن ما دون ذلك يعتبر مضيعة للوقت والأرواح، بحسب تعبيره.

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  • مليشيا التلمود المتوافقه في الرأي مع الحاخام الكاذب الخرياني فتري دار افتراء طرابلس الذي بأعترافه هو قد تتلمذ علي يد حاخام يهودي يبدو ان الارهابي طلاح باذي قائد زمره العملاء في مليشيا التلمود ستكون نهايته مش أقل من نهايه من سبقوه من المصارين ممن أجرموا في حق ليبيا وفي حق المدن الآمنه الليبيه فهل هي صدفه او شئ وراثي في الدم كل خائن او عميل تجده ينتمي لمصراته الموضوع يحتاج دراسه من مختصصين فلن تهنأ ليبيا وتعيش مرتاحه إلا ان تكون مصراته مدنيه مهزومه مدحوره مواطيه الرأس فياسر ويزي وكفي من اعتداءات مصراته علي الأخوة لها في الدين الأمنين وشركاءها في الوطن المعتبرين فبأي شهامه وأي عزة نفس وبأي رجوله وبأي شرف ستعيش مصراته بين الليبيين وسيكون لها وجه تقابل به من آذتهم من الليبيين مصراته بدون مشاورة الليبيين نجدها مانحه لتركيا قاعده في مصراته ولايطاليا قاعده وهي من جلب المرتزقه السوريين ليضايقوا الليبيات ويتحرشوا بهن هم والاتراك أثناء تفتيشهن تفتيش شخصي في الأستقافات التي نصبوها بالشوارع في كل من مصراته المحتله من الاراك والايطاليين وطرابلس المحتله من الاراك والسوريين

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  • من انتم ياميبون حتى تتمكنوا من الصمود امام جهاد شعب رافض للخوان انظر حولك كيف استطاع نسور الجو سحق معقل الاتراك فى مصراته وانظر الى طرابلس حيث انفجارات فى مخازن الذخيرة وتقدمات فى ابوسليم ومهما فعلتم فنهاية الخوان كالعادة السجن والمتغطى باردوغان عريان واسود الجيش الوطنى ستدفنكم فى مقابر جماعية

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  • ادريس مادى يا ميبون يا صلاح بادى ارجل واشرف منك مليون مرة أما أنت فغذار وخائن وبائع الوطن ومع عندك مكان فى ليبيا ومصيرك السحق والمحق وانت ما عندك ذرة إنسانية يا ندل الاندال حرقت المطار وخزانات النفط وتكبر يا حمار الحمير لانك مش راجل اصلا .

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