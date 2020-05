انطلقت فعليا هذا الاسبوع عملية إيريني الأوروبية

لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وتحركت فرقاطة فرنسية وطائرة دورية بحرية من لوكسمبورغ،

وستنضم قريبًا اليها سفينتان من إيطاليا واليونان.

كما تشارك في العملية أيضا طائرتا دورية من كل من

ألمانيا وبولندا وفريق مالطي لمراقبة الحمولات البحرية.

