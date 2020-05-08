تخريج الدفعة الأولى من طلبة المعهد العالي لضباط الشرطة ببنغازي

شهد المعهد العالي لتدريب الشرطة بمدينة بنغازي أمس مراسم تخريج دفعته الأولى من ضباط الشرطة، بحضور رئيس الحكومة عبدالله الثني، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وعدد من المسؤولين.

وضمت الدفعة مئتين وثلاثة وعشرين طالبا مستجدا، ومئتين وخمسين عضوا من هيئة الشرطة الحاصلين على مؤهلات جامعية، وذلك لتأهيلهم من ضباط صف إلى ضباط، من خلال دورة تدريبية أقيمت في مقر المعهد بمنطقة قرنادة، تلقى خلالها المنتسبون العديد من التدريبات التأهيلية الخاصة بالضباط.

هذا وتم خلال الحفل استعراض مسرح الجريمة لأول مرة في ليبيا من خلال حقيبة متكاملة لكيفية التعامل مع الجريمة والمجني عليه بالصورة الصحيحة فور ورود البلاغ على الواقعة.

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