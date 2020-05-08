السراج يطمئن هاتفيا على سلامة سفيري إيطاليا وتركيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،اليوم الجمعة ،اتصالين هاتفيين مع كل من سفيري إيطاليا وتركيا للاطمئنان على سلامتهما بعد قصف منطقة زاوية الدهماني حيث مقر السفارتين.
ووصف السراج هذا القصف ،وفق ما افاد به المكتب الإعلامي “بالعمل الاجرامي الهمجي، وأكد في تصريح له بأن الاعتداء المتكرر على الاحياء السكنية هو فعل جبان يأتي بعد الهزائم المتتالية للمليشيات المعتدية على أرض المعركة”.
وقال السراج “إننا اذ نترحم على الشهداء وندعو بالشفاء العاجل للمصابين، نؤكد للمعتدين بان العقاب قادم، وإن الرد سيكون رادعا وموجعا في ميدان القتال”.
وقد أدى القصف الذي وقع مساء امس الخميس إلى وقوع عدد من الضحايا المدنيين.
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