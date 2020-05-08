السراج يطمئن هاتفيا على سلامة سفيري إيطاليا وتركيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،اليوم الجمعة ،اتصالين هاتفيين مع كل من سفيري إيطاليا وتركيا للاطمئنان على سلامتهما بعد قصف منطقة زاوية الدهماني حيث مقر السفارتين.

ووصف السراج هذا القصف ،وفق ما افاد به المكتب الإعلامي “بالعمل الاجرامي الهمجي، وأكد في تصريح له بأن الاعتداء المتكرر على الاحياء السكنية هو فعل جبان يأتي بعد الهزائم المتتالية للمليشيات المعتدية على أرض المعركة”.

وقال السراج “إننا اذ نترحم على الشهداء وندعو بالشفاء العاجل للمصابين، نؤكد للمعتدين بان العقاب قادم، وإن الرد سيكون رادعا وموجعا في ميدان القتال”.

وقد أدى القصف الذي وقع مساء امس الخميس إلى وقوع عدد من الضحايا المدنيين.