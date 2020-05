أوفتشا: قصف طرابلس يقوض الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وعودة المفاوضات

أدان السفير الألماني لدى ليبيا،أوليفر أوفتشا، القصف

المتواصل على العاصمة طرابلس، والذي يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال أوفتشا في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“تويتر” إن هذا القصف يقوض أي جهود نحو الهدنة وعودة محادثات لجنة 5+5، معربًا عن تضامنه مع ضحايا القصف على طرابلس وأسرهم.



هذا وكانت قذائف قد سقطت الخميس، بالقرب من موقع سفارتي إيطاليا

وتركيا بوسط طرابلس، كما سقطت عدة قذائف على منطقة زاوية الدهماني، ما أسفر عن

سقوط 3 قتلى و4 جرحى، بحسب المستشار الإعلامي لوزارة صحة حكومة الوفاق غير

المعتمدة، الأمين الهاشمي.

