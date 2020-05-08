هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الجمعة، تسجيل محطات الرصد العالمية هزتين أرضيتين، بلغت قوة الأولى 4.7 درجة على مقياس الزلازل، فيما بلغت قوة الثانية 4.9 درجة، لافتًا إلى أن المركز السطحي لهاتين الهزتين يقع بالبحر المتوسط، ويبعد حوالي 250 كيلومتر شمال شرق مدينة طبرق.

وأشار المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى استمرار الهزات الأرضية التي تبعد عن الساحل الساحل الليبي بحوالي 250 كم، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

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وقال المركز إنه نظرًا لبعد المركزالسطحي عن ليبيا فمن الممكن الشعور به في المناطق القريبة من السواحل الشرقية خاصة في المباني المرتفعة، مؤكدًا أنه لن يكون له تأثير يذكر على المباني لبعد المسافة.

وأوضح البيان أن المركز السطحي لهاتين الهزتين يقع جنوب منطقة الأنخساف الأرضي حيث إنخساف الصفيحتين الأفريقية تحت الصفيحة الأوروأسيوية حيث شهدت هذه المنطقة العديد من الهزات الأرضية خلال الأيام القريبة الماضية وبنفس الموقع تقريبا.

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