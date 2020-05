قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، الأمين الهاشمي، الجمعة، إن 4 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا نتيجة سقوط صاروخ

على منزلهم في عين زارة أثناء تناولهم وجبة الإفطار.

