البعثة الأممية تدين الهجمات العشوائية على المدنيين في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشدة تزايد الهجمات على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس، بما في ذلك القصف المروع أمس الخميس على حي زاوية الدهماني بطرابلس قرب مقر السفارتين التركية والإيطالية.

وأشارت البعثة في بيان لها اليوم الجمعة، أن قصف زاوية الدهماني أسفر عن مقتل مدنيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين، مؤكدة أنها ستواصل توثيق الانتهاكات التي يتعين إطلاع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية عليها عند الاقتضاء.

وقال البعثة، إنها منزعجة بشدة من تكثيف الهجمات العشوائية في وقت يستحق فيه الليبيون الاحتفال سلمياً بشهر رمضان المبارك ووقت يكافحون فيه جائحة كورونا، مؤكدة أن هذه الأعمال الدنيئة تشكل تحدياً مباشراً لدعوات بعض القادة الليبيين لإنهاء القتال المطول واستئناف الحوار السياسي.

وأضافت البعثة، أنه في الأول من مايو الجاري تسببت الهجمات العشوائية المتزايدة، التي تُعزى في الغالب إلى القوات التابعة للجيش الوطني الليبي، بما في ذلك على أبوسليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل وغيرها من الممتلكات المدنية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أنه خلال الفترة ما بين الأول إلى الثامن من مايو الجاري جرى الإبلاغ عن مقتل 15 مدنياً على الأقل وإصابة 50 أخرين.

ونوهت البعثة، إلى قصف منازل في حي أبوسليم بطرابلس في السادس من هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 27 أخرين، من بينهم أربعة أطفال وخمس سيدات.

وفي اليوم ذاته، أصابت الصواريخ عدة منازل في تاجوراء وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، في حين أدى قصف منازل في حي الحدبة بطرابلس إلى مقتل مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرت البعثة.

وجددت البعثة الأممية، تأكيدها على أن المذنبين بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي سيحاسبون، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تُظهر تجاهلًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وشددت البعثة، على جميع أطراف النزاع على ضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجمات لمنع وقوع إصابات بين المدنيين.

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