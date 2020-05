البعثة الأممية تدين قصف طرابلس وتغض الطرف عن استهداف الرجبان

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، عمليات القصف المتزايدة على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس، بما في ذلك القصف أمس على حي زاوية الدهماني بطرابلس بالقرب من السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين، ولكنها تجاهلت قصف الطيران التركي المسير على بوابة الرجبان بالجبل الغربي جنوب غرب طرابلس اليوم.

وأضافت البعثة، في بيان لها، أنها ستواصل توثيق الانتهاكات، لافتة إلى أن هذه الأعمال تمثل تحديًا مباشرًا لدعوات بعض القادة الليبيين لإنهاء القتال المطول واستئناف الحوار السياسي.

وطالبت البعثة جميع أطراف النزاع باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

