البعثة الأممية تدين قصف زاوية الدهماني قرب المقار الدبلوماسية

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها الجمعة، الهجمات المتزايدة على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس، بما في ذلك قصف الأمس على حي زاوية الدهماني بطرابلس بالقرب من السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي.

وأشارت البعثة، خلال البيان، إلى أن هناك تقارير أفادت بأن القصف أسفر عن مقتل مدنيين إثنين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين، مضيفة أنها “ستواصل توثيق الانتهاكات بغية مشاركتها، عند الاقتضاء، مع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية”

وأبدت البعثة انزعاجها الشديد من تكثيف الهجمات العشوائية في وقت يستحق فيه الليبيون قضاء شهر رمضان بسلام وفي وقت يتصدون فيه لجائحة فايروس كورونا، مضيفة أن “هذه الأعمال المدانة تمثل تحدياً مباشراً لمبادرات القيادات الليبية التي دعت إلى إنهاء الاقتتال الذي طال أمده واستئناف الحوار السياسي”.

وتابعت البعثة: “أدى تزايد الهجمات العشوائية، منذ 1 مايو، بما فيها تلك الهجمات على أبو سليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات المدنية الأخرى. وفي الفترة ما بين 1 و8 مايو، قُتل ما لا يقل عن 15 مدنياً، وأصيب 50 آخرون، حسب ما أوردت البعثة نقلا عن تقارير.

وأكملت: “في 6 مايو، تعرضت منازل للقصف في حي أبو سليم في طرابلس، وأفيد عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 27 آخرين، بينهم أربعة أطفال وخمس نساء. وفي اليوم نفسه، أصابت صواريخ عدة منازل في تاجوراء أفيد بأنها أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال. وفي 5 مايو، أدى قصفٌ طال منازل في حي الهضبة بطرابلس إلى مقتل مدنيين إثنين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل”

وأكدت البعثة، أن هذه الهجمات تُظهر تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب، مضيفة أنه “يجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مشددة على أنه ستتم محاسبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي”، بحسب البيان.