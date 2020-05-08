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اليونان “منزعجة” من استمرار التدخلات التركية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر رئيس الأركان العامة اليونانية الجنرال كوستاندينوس فلوروس من عواقب استمرار الاستفزاز التركي لبلاده في بحر إيجه واستمرار خرقها لحظر توريد السلاح في ليبيا.

وأشار فلوروس في مؤتمر عن بُعد جمعه بمسؤولي حلف شمال الأطلسي “ناتو” إلى أن التصعيد الأخير لأزمة الهجرة في بحر إيجه والمتوسط كان نتيجة استغلال أنقرة لهذه الورقة، للضغط على أوروبا واستمرارها في انتهاك المجال الجوي لليونان والتحليق على مستويات منخفضة تنذر باندلاع ردود فعل عسكرية من جانب بلاده، مطالباً الحلف باتخاذ موقف حول تصرفات تركيا في اليونان والانتهاكات التي ترتكبها في ليبيا من خرق قرار حظر توريد الأسلحة الدولي وإرسال مرتزقة أجانب، تفادياً لمخاطر الحوادث والعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن هذه التصرفات.

وكانت اليونان قد حذرت الجانب التركي خلال الأسابيع الماضية من استمرار اختراق مقاتلاتها لمجالها الجوي، معلنةً أن دفاعاتها الجوية وسلاحها الجوي كان قد تصدى في أكثر من حادثة للمقاتلات التركية التي اخترقت المجال الجوي الليبي واليونان خلال أبريل الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • سيكسر الجيش الوطنى انف المعتوه فى الصحراء الليبية وقد وصلته الاخبار السارة من ليبيا عكس ماﻻكان ينتظر وصله المزيد من جثث جنوده مشوية لو كان عنده ذرة رجولة يشيع جنازتهم علنى طبعا عار عليه امام الشعب التركى الرافض له فى اخر استطلاع رأى

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