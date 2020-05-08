رئيس الأركان اليونانية : تركيا تواصل خرقها لحظر السلاح في ليبيا

كشف رئيس الأركان اليونانية، الجنرال كوستاندينوس فلوروس، عن استمرار الاستفزاز التركي لبلاده في بحر إيجه، واستمرار خرقها لحظر السلاح في ليبيا، محذرا من عواقب ذلك.

وطالب رئيس الأركان العامة اليونانية الحلف باتخاذ موقف حول تصرفات تركياوالانتهاكات التي ترتكبها في ليبيا من خرق قرار حظر الأسلحة الدولي وإرسال مرتزقة أجانب، تفاديا لمخاطر الحوادث والعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن هذه التصرفات.

وكانت اليونان قد حذرت الجانب التركي خلال الأسابيع الماضية من استمرار اختراق مقاتلاتها لمجالها الجوي، معلنة أن دفاعاتها الجوية وسلاحها الجوي كان قد تصدى في أكثر من حادثة للمقاتلات التركية التي اخترقت المجال الجوي الليبي واليوناني خلال أبريل الماضي.

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