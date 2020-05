خالد الشريف يعود إلى ليبيا رفقة ضباط أتراك لإحياء فكرة الحرس الوطني بالتعاون مع متطرفين

أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن خالد الشريف أحد قيادات ما تسمى بالجماعة الليبية المقاتلة، قد عاد إلى طرابلس منذ عدة أسابيع في سرية تامة ويرافقه عدد من ضباط العمليات التركية.

وأوضحت المصادر، أن الشريف، يعقد عددا من اللقاءات في فندق المهاري وسط العاصمة طرابلس، مع القيادات الميدانية المتطرفة والتي تشارك في عمليات إرهابية ضد قوات الجيش في محاور القتال بطرابلس، مؤكدا أنه يجري زيارات سريعة إلى تونس لتسهيل دخول معدات عسكرية عن طريق الحدود الليبية التونسية وذلك بالتنسيق مع حزب النهضة.

وأشارت المصادر إلى أن الشريف يحاول إحياء فكرة ما يسمى الحرس الوطني بعيدا عن المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويرافقه عدد من العناصر المتطرفة من قيادات مجالس الشورى الفارين من مدن بنغازي ودرنة قبل سنوات.

