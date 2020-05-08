شحنة إيطالية مجهولة الحمولة تصل مصراتة قادمة من روما… تثير التساؤلات حول الدور المشبوه للطليان في ليبيا

رصدت صحيفة “الساعة 24” هبوط طائرة شحن إيطالية مجهولة الحمولة على مدرج القاعدة الجوية بمدينة مصراتة مساء اليوم الجمعة قادمة من العاصمة الإيطالية روما.

وفي ذات السياق، لم تعلن أي من الحكومة الإيطالية أو حكومة فائز السراج عن محتوى الشحنة، التي جاءت إلى مصراتة، بعدما شن نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق هجوما على إيطاليا، متهما إياها بأنها اتخذت خطوات خاطئة كثيرة بحق ليبيا بسبب “الافتقار إلى المنطق والإستراتيجية السياسية”.

وقال معيتيق في حوار لصحيفة “لا ريبوبليكا”، أمس الخميس، إن إيطاليا “لا تعرف ما تريده من ليبيا”، وأن روما “بسبب الافتقار إلى المنطق والإستراتيجية السياسية، تفقد شريكا في المتوسط​​، سيكون من الصعب استعادته في المستقبل”.

واعتبر أن “إيطاليا خلال الـ24 شهرا الماضية اتخذت خطوات خاطئة كثيرة”، رغم أنها كانت “لفترة طويلة منذ 2011، وأيضا لسنوات عديدة سبقت ذلك، الدولة الأوروبية الأقرب إلى ليبيا”.

وفي إشارة إلى هجوم قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس، قال معيتيق “في لحظة الحاجة اقتربت حكومات أخرى إلينا وساعدتنا”، مؤكدا أن المسألة ليست “أسلحة”.

وتابع: “نحن نتحدث عن اللحظات الصعبة التي مررنا بها عندما فهمت العديد من الدول أننا كنا في لحظة حرجة للغاية، لم يكن هناك دعم سياسي من إيطاليا التي لم تهتم بالرهان، في نوفمبر 2019، أدى هجوم حفتر إلى انهيار طرابلس تقريبا، وفي تلك اللحظات بالذات، فتح القادة السياسيون الإيطاليون حوارا مع حفتر”.

وشهدت المنطقة المجاورة لمقر السفارتين الإيطالية والتركية (متجاورتان) في طرابلس قصفا صاروخيا مساء أمس الخميس، وعلى الفور وجه فائز السراج أصابع الاتهام إلى القوات المسلحة العربية الليبية بالمسؤولية عن القصف، وأجرى اليوم الجمعة اتصالين هاتفيين بالسفيرين للاطمئنان عليهما بحسب وسائل إعلام موالية له.

وعلى إثر ذلك، جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تصريحات الجمعة لوكالة أنباء أكي، إدانته “للهجمات المتكررة على المدنيين” متهما الجيش الليبي بالوقوف وراءها، زاعما أن آخرها طال أيضا منطقة حول مقر إقامة سفير روما (في طرابلس)، كما تسبب في مقتل شخصين على الأقل، على حد ادعائه، متجاهلا سيطرة المهربين والمجموعات المؤدلجة على مدينة صبراتة، ومن أخطرهم الشهير بالعمو، والذي يعد أحد أبرز تجار البشر، ويقاتل تحت شرعية حكومة الوفاق.

في المقابل أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة تعهدت بحماية البعثات والشركات الأجنبية ومقار السفارات، مشيرا إلى أن القيادة العامة تماما أن العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال قذرة ضد السفارات الأجنبية والهيئات الدولية من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة، وأهداف الحرب التي تخوضها ضد التكفريين والعصابات الإجرامية.

وتابع الناطق باسم الجيش الليبي: “إن ما شهدناه من استهداف لبعض السفارات في طرابلس خلال يوم الخميس يأتي في هذا الإطار، وعليه، تنفي القيادة العامة نفياً قاطعا قيامها بهذه الأفعال التي تنافي المواثيق والقوانين والأعراف الدولية”.

وواصل: “كما نود أن نذكّر الجميع بأن طوال السنوات الماضية وقبل أن تبدأ عملية طوفان الكرامة كانت السفارات والبعثات الأجنبية عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة والنهب من المليشيات المسيطرة على العاصمة”.

لكن الدور الايطالي ليس بجديد في دعم المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في ليبيا، ونشاط روما الكبير في غرب ليبيا، حيث أكدت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية إليزابيتا ترينتا في أغسطس من العام الماضي، أن الجنود الإيطاليين في مدينة مصراتة ليسوا هدفًا للهجمات لأي من طرفي النزاع المسلح الراهن في ليبيا، ونقلت حينها وكالة “آكي” عن المسؤولة الإيطالية ، أن “وجود المستشفى (العسكري) الإيطالي (في مصراتة) لا يزال مهمًا نظرا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الشعب الليبي”، مشيرة إلى أنه “في وضع لا توجد فيه أي إمكانية لحل النزاع عسكريًا، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين ووضع حد للأزمة الإنسانية إلا بالحل السياسي”.