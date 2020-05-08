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نحو 18 طلعة لسلاح الجو منذ إطلاق ” طيور الأبابيل”

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

منذ إعلان القيادة العامة للجيش الوطني عملية طيور الأبابيل بدأ سلاح الجو تنفيذ سلسلة من الغارات التي استهدفت المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في المنطقة الممتدة من غرب سرت إلى مدينة زوارة.

واستهدف سلاح الجو منصة إطلاق الطيران التركي المسير بقاعدة معيتيقة العسكرية بطرابلس إضافة إلى تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة كما استهدف الكلية العسكرية في المدينة وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وقام سلاح الجو التابع للقوات المسلحة بتنفيذ عدد من الضربات الاستراتيجية على المجموعات المسلحة في معسكر البحرية في منطقة تاجوراء ومعسكر 27 غرب طرابلس ومقر الرحبة في تاجوراء.

وتأتي سلسلة هذه الغارات في ظل عملية طيور الأبابيل، حيث تكون القوة الجوية هي القوة الحاسمة في المعركة لتدمير مخازن السلاح وغرف العمليات في مناطق المواجهة العسكرية.

ويرى المراقبون أن هذه العمليات الجوية ستحدث تغييرا جذريا على خارطة المواجهة وستستثمر على الأرض خلال الأيام القادمة في تحييد تحركات المجموعات المسلحة والمرتزقة السوريين الذي يقاتلون بجانب قوات الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

    • ان الطلعات التي نفذها سلاح الجو التابع لحمتر منذ 2019 والي الان كفيلة بسحق كامل الكرة الارضية ثلاثة مرات. نرجو تفسير من اللواء المحماري لماذا لا تزال حكومة الوفاق علي قيد الحياة.

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  • كيف راجل وهو عاطي مخاريقه مرتين للطليان ومره للاتراك ومره ثالثه للسوريين ماعاد تمت راجل 3جنسيات داست شرفه في عقر داره طليان اتراك سوريين فمتي كان راجل من السوريين يفتشوا حقيبة يد اخته او زوجته او امه فكيف تفهموا في الرجوله علي الليبيين تتظاهر بالرجوله ومع التركي تكتك محلوله

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