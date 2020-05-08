نحو 18 طلعة لسلاح الجو منذ إطلاق ” طيور الأبابيل”

تقرير

منذ إعلان القيادة العامة للجيش الوطني عملية طيور الأبابيل بدأ سلاح الجو تنفيذ سلسلة من الغارات التي استهدفت المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في المنطقة الممتدة من غرب سرت إلى مدينة زوارة.

واستهدف سلاح الجو منصة إطلاق الطيران التركي المسير بقاعدة معيتيقة العسكرية بطرابلس إضافة إلى تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة كما استهدف الكلية العسكرية في المدينة وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وقام سلاح الجو التابع للقوات المسلحة بتنفيذ عدد من الضربات الاستراتيجية على المجموعات المسلحة في معسكر البحرية في منطقة تاجوراء ومعسكر 27 غرب طرابلس ومقر الرحبة في تاجوراء.

وتأتي سلسلة هذه الغارات في ظل عملية طيور الأبابيل، حيث تكون القوة الجوية هي القوة الحاسمة في المعركة لتدمير مخازن السلاح وغرف العمليات في مناطق المواجهة العسكرية.

ويرى المراقبون أن هذه العمليات الجوية ستحدث تغييرا جذريا على خارطة المواجهة وستستثمر على الأرض خلال الأيام القادمة في تحييد تحركات المجموعات المسلحة والمرتزقة السوريين الذي يقاتلون بجانب قوات الوفاق.

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