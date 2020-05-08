رغم إجراءات الحظر.. وجبة إفطار جماعي لشباب مرزق

أقام شباب مدينة مرزق وجبة إفطار جماعي ، لكن هذه المرة ليس في مدينتهم ، بل في مدينة سبها بسبب نزوحهم عن منازلهم .

وككل عام لم يغب هذا المشهد عن شباب مدينة مرزق حتى وهم خارج مدينتهم حيث تنادى أعضاء مجلس شباب مرزق وأقام مائدة إفطار رمضانية، في نشاط اجتماعي محمود إلا أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تستوجب إلغاءها تجنبا لأي مخاطر محتملة من انتشار الفيروس.

ويحاول مجلس الشباب من خلال هذه المناشط والملتقيات لم الشمل وتوطيد العلاقات الاجتماعية ، حيث نظمت بعد إتمام وجبة الإفطار جلسة حوارية بين أعضاء المجلس ونشطاء المدينة حيث تم عرض المشاكل الخدمية التي يعاني منها مهجرو المدينة الذين ينتظرون حلولاً عملية لمشاكلهم المتفاقمة.

مبادرة طيبة ولكنها تأتي في وقت عصيب يجابه فيه العالم فيروس كورونا عبر تطبيق نصائح التباعد الجسدي للحد من الفيروس، فيما ماتزال بعض المواطنون غير ملتزمين بالتعليمات ما يضاعف فرصة انتقال العدوى وينعطف بالبلاد إلى أسوأ السيناريوهات.

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