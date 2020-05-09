شاهد من أهلها.. عائلة التواتي تكذب إعلان “صحة الوفاق” وفاة 4 من أبنائها جراء قصف للجيش

نفى المستشار الإعلامي بوزارة الصحة في حكومة فائز السراج، أمين الهاشمي، أنباء وفاة عائلة التواتي في طرابلس جراء قصف للجيش الوطني الليبي أمس الجمعة.

وقبل ساعات تداولت وسائل إعلام موالية للسراج نبأ عن مقتل 4 أشخاص من عائلة التواتي، واتهمت من وصفتها بـ”ميليشيات حفتر” (الجيش الليبي) بقصف منزل الضحايا في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، مستشهدة في هذا بتصريحات الهاشمي.

وعلى إثر ذلك، تداولت صفحات مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتائب غلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الخبر، متباكية ومترحمة على الضحايا الوهميين، ومذكّرة بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في القصف المتوالي للجيش الوطني الليبي، على حد زعمهم.

شاهد من أهلها

النبأ الكاذب الذي روجته وسائل إعلام تابعة للإخوان وفائز السراج من أجل تأليب الرأي العام الداخلي فبل الخارجي، فندته عائلة التواتي نفسها، إذ قال محمد التواتي أحد أفراد العائلة في طرابلس، خلال تدوينة على موقع “فيسبوك”: “بخصوص خبر عائلة التواتي التي تم قصف منزلهم اليوم ليسوا من عائلتي، قد يكون تشابه في الأسماء، ولكنهم أبناء ليبيا الجريحة، نسأل الله أن يتقبلهم بواسع الرحمة والمغفرة”.

هذا التكذيب، وضع الهاشمي أمام وضع محرج، بنقله أنباء كاذبة أثارت القلق حيال معارف وأقارب عائلة التواتي، ما جعله يخرج مرة ثانية ويوضح التلفيق الذي تم على أساسه ترويج النبأ المفبرك.

بطلان “الآلية”

قال الهاشمي في تدوينة على “فيسبوك”: “الخبر غير صحيح”، موضحا أن بلاغا وصل إلى دار الرحمة بمستشفى الطبي الجامعي، مفاده أن عائلة التواتي وافتهم المنية جراء قصف على منزلهم.

وكشف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن فساد آلية اعتماد ضحايا المدنيين في الأخبار المتداولة عن قصف طرابلس، بقوله: “وانتشر الخبر بطريقة كبيرة، وعليه قمنا بالنشر بناءً على البلاغ المقدم لدار الرحمة، وبعد التواصل مع كل المستشفيات الميدانية بعين زارة اتضح أن الخبر عارٍ عن الصحة والبلاغ كاذب”.