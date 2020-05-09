اخبار ليبيا الان

شاهد من أهلها.. عائلة التواتي تكذب إعلان “صحة الوفاق” وفاة 4 من أبنائها جراء قصف للجيش

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى المستشار الإعلامي بوزارة الصحة في حكومة فائز السراج، أمين الهاشمي، أنباء وفاة عائلة التواتي في طرابلس جراء قصف للجيش الوطني الليبي أمس الجمعة.

وقبل ساعات تداولت وسائل إعلام موالية للسراج نبأ عن مقتل 4 أشخاص من عائلة التواتي، واتهمت من وصفتها بـ”ميليشيات حفتر” (الجيش الليبي) بقصف منزل الضحايا في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، مستشهدة في هذا بتصريحات الهاشمي.

وعلى إثر ذلك، تداولت صفحات مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتائب غلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الخبر، متباكية ومترحمة على الضحايا الوهميين، ومذكّرة بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في القصف المتوالي للجيش الوطني الليبي، على حد زعمهم.

شاهد من أهلها
النبأ الكاذب الذي روجته وسائل إعلام تابعة للإخوان وفائز السراج من أجل تأليب الرأي العام الداخلي فبل الخارجي، فندته عائلة التواتي نفسها، إذ قال محمد التواتي أحد أفراد العائلة في طرابلس، خلال تدوينة على موقع “فيسبوك”: “بخصوص خبر عائلة التواتي التي تم قصف منزلهم اليوم ليسوا من عائلتي، قد يكون تشابه في الأسماء، ولكنهم أبناء ليبيا الجريحة، نسأل الله أن يتقبلهم بواسع الرحمة والمغفرة”.

هذا التكذيب، وضع الهاشمي أمام وضع محرج، بنقله أنباء كاذبة أثارت القلق حيال معارف وأقارب عائلة التواتي، ما جعله يخرج مرة ثانية ويوضح التلفيق الذي تم على أساسه ترويج النبأ المفبرك.

بطلان “الآلية”
قال الهاشمي في تدوينة على “فيسبوك”: “الخبر غير صحيح”، موضحا أن بلاغا وصل إلى دار الرحمة بمستشفى الطبي الجامعي، مفاده أن عائلة التواتي وافتهم المنية جراء قصف على منزلهم.

وكشف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن فساد آلية اعتماد ضحايا المدنيين في الأخبار المتداولة عن قصف طرابلس، بقوله: “وانتشر الخبر بطريقة كبيرة، وعليه قمنا بالنشر بناءً على البلاغ المقدم لدار الرحمة، وبعد التواصل مع كل المستشفيات الميدانية بعين زارة اتضح أن الخبر عارٍ عن الصحة والبلاغ كاذب”.

الوسوم

الجيش الليبي حكومة السراج عائلة التواتي قصف طرابلس وزارة الصحة بالوفاق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تعودنا على اكاذيب وفبركة الاخوان ماركة قنونو فهى جزء من عقيدة الاخوان فى كل مكان فتجد كل الاخوان ينكرون اصلهم مثل المشرى والسويحلى والغنوشى وغيرهم فلو قالوا الحقيقة لكانوا خارجين عن المذهب الاخوانى

    رد

  • They are so desperate and in total fear so they have to spit out as many civilian causalities as possible provided that the International community & the damn UN are dumbfounded and stupid & ready to shit out a regret and fake sympathy & without confirming or looking for facts
    This is the same stupid movie or play about the diseased Turkish embassy which was totally fake & made up story by the Turkish Intelligence Agency-MIT since the the universe does indeed hate the damn TURKS & their EVIL conduct in the west side of Libya
    The brother-sister -of bloody ShawaTeen Hood are in total FEAR since they vividly see & FEEL their END

    رد

  • المسلم لا يكذب . ألا لعنة الله على الكاذبين . لا امان للكاذب . نعود بالله من الكاذبين أن يبقوا بيننا . الا بعدا الكاذبين .

    رد