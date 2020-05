الخرطوش: المرتزقة والأتراك وراء قصف أحياء طرابلس والبعثة الأممية لا تحرك ساكنًا

قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش، المنذر الخرطوش، السبت، إن المرتزقة القادمين من سوريا، والأتراك هم الذين ينفذون القصف المدفعي العشوائي المتكرر على أحياء العاصمة طرابلس.

وأوضح الخرطوش في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إن المرتزقة السوريين وراء طريقة التعامل بالمدفعية بشكل

عشوائي، دون الاكتراث بحجم الأضرار وتدمير بيوت المدنيين.

وأدان الخرطوش صمت البعثة الأممية على هذه الجرائم،

مؤكدًا أن البعثة لا تنظر إلا من عين واحدة، وهي تحركات الجيش.

