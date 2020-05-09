بركان الغضب تعلن مقتل 4 مدنيين في عين زارة وصحة الوفاق تُكذّب

أعلنت عملية بركان الغضب، الجمعة، عن مقتل ‎4 مدنيين من عائلة واحدة، الجمعة، أثناء تناول الإفطار جراء سقوط صاروخ على منزلهم ‎في عين زارة، متهمة قوات الجيش الليبي بإطلاقه.

ونشرت عملية بركان الغضب، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل “فيس بوك”، قائمة بأسماء القتلى على النحو التالي: “محمد و عبد المنعم و أشرف و ليلى التواتي”

وأكد الخبر المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، قبل أن يتراجع عن تصريحه وينفي الخبر، قائلا إنه بلاغ كاذب، بعد مطالبة مدونين وحقوقيين لها بكشف صور وشهادات وفاة الضحايا.