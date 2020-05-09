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بركان الغضب تعلن مقتل 4 مدنيين في عين زارة وصحة الوفاق تُكذّب

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت عملية بركان الغضب، الجمعة، عن مقتل ‎4 مدنيين من عائلة واحدة، الجمعة، أثناء تناول الإفطار جراء سقوط صاروخ على منزلهم ‎في عين زارة، متهمة قوات الجيش الليبي بإطلاقه. 

ونشرت عملية بركان الغضب، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل “فيس بوك”، قائمة بأسماء القتلى على النحو التالي: “محمد و عبد المنعم و أشرف و ليلى التواتي”

وأكد الخبر المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، قبل أن يتراجع عن تصريحه وينفي الخبر، قائلا إنه بلاغ كاذب، بعد مطالبة مدونين وحقوقيين لها بكشف صور وشهادات وفاة الضحايا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • قنونو يتنفس الكذب وسوابقه متعددة فى الكذب الغير منطقى واكبر كذبة له انه ينكر اصله ويقول انه اخوانى لان كلمة اخوانى تحمل كل انواع السباب والشتائم فبكلمة واحدة جامعة تستطيع ان تصف اى واحد تقول له يااخوانى انه كذاب ومجرم وديوث وميبون وتيس وزامل وكلب حقير خائن للوطن عميل للصهاينة عبدالدينار والدولار صرصار حقير من سواقط خيام النكاح شديد الغباء امعة بغبغان من شر ماخلق لوطى واطى سفيه …..الخ

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