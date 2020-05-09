اخبار ليبيا الان

الحليق: سجل الوفاق حافل بغسيل الأموال والفساد وحقول النفط ستفتح بعد تنفيذ مطالب الشعب

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا، السنوسي
الحليق، الجمعة، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة لها سجل طويل وحافل بالتورط بغسيل الأموال
والفساد.

وأضاف الحليق في تصريحات صحفية أن المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا يرحب بفتح الحقول النفطية، ولكن يجب تلبية مطالب الشعب الليبي، ومن بينها إعادة المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها الرئيسي في بنغازى، ومصرف ليبيا المركزي للمنطقة الشرقية، لحرمان المليشيات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس من تبديد ثروات الشعب فى جلب المرتزقة.  

وتابع الحليق أن القبائل جاهزة لإعادة فتح الحقول النفطية باليوم التالي من إعادة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي، لافتا إلى أن غلق الحقول كان ضروريا لتجفيف منابع تمويل المرتزقة والجماعات الإرهابية، المتعاونة مع حكومة الوفاق.

The post الحليق: سجل الوفاق حافل بغسيل الأموال والفساد وحقول النفط ستفتح بعد تنفيذ مطالب الشعب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اى اخوانى يتنفس الكذب وسوابقه متكعددة فى الكذب الغير منطقى واكبر كذبة له انه ينكر اصله ويقول انه اخوانى لان كلمة اخوانى تحمل كل انواع السباب والشتائم فبكلمة واحدة جامعة تستطيع ان تصف اى واحد تقول له يااخوانى انه كذاب ومجرم وديوث وميبون وتيس وزامل وكلب حقير خائن للوطن عميل للصهاينة عبدالدينار والدولار صرصار حقير من سواقط خيام النكاح شديد الغباء امعة بغبغان من شر ماخلق لوطى واطى سفيه …..الخ

    رد