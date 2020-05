الحليق: سجل الوفاق حافل بغسيل الأموال والفساد وحقول النفط ستفتح بعد تنفيذ مطالب الشعب

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا، السنوسي

الحليق، الجمعة، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة لها سجل طويل وحافل بالتورط بغسيل الأموال

والفساد.

وأضاف الحليق في تصريحات صحفية أن المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا يرحب بفتح الحقول النفطية، ولكن يجب تلبية مطالب الشعب الليبي، ومن بينها إعادة المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها الرئيسي في بنغازى، ومصرف ليبيا المركزي للمنطقة الشرقية، لحرمان المليشيات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس من تبديد ثروات الشعب فى جلب المرتزقة.

وتابع الحليق أن القبائل جاهزة لإعادة فتح الحقول النفطية باليوم التالي من إعادة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي، لافتا إلى أن غلق الحقول كان ضروريا لتجفيف منابع تمويل المرتزقة والجماعات الإرهابية، المتعاونة مع حكومة الوفاق.

