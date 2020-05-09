هكذا رد الحليق على بيان السفارة الامريكية بشأن تغيير إدارة شركة البريقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – عبدالله الزائدي (خاص) |

09 May, 2020

اعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط والغاز السنوسي الحليق بيان السفارة الامريكية لدى ليبيا الصادر في السادس من مايو الجاري بشأن اعاد تشكيل مجلس ادارة شركة البريقة لتوزيع النفط ، تدخلا في الشأن الليبي

وفي تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية قال الحليق ” لقد كان من الاجدى للسفارة الامريكية ان تتكلم عن التدخل التركي في ليبيا وعن المرتزقة الذين يتدفقون الى طرابلس وعن المذابح الحاصلة في ليبيا وحصار ترهونة والابادة الجماعية وضرب المدنيين والقتل الذي طال حتى الحيوانات وحرق المؤن “

وقال الحليق ” كان من الاجدى للسفارة الامريكية ان توجه رسالة لكل الليبيين تطالبهم بالصلح الوطني وايقاف نزيف الدم بدلا من ان الحديث عن امور داخلية “

وواصل الشيخ الحليق تصريحه قائلا ” ماعلاقة السفارة الامريكية بالمؤسسة الوطنية للنفط ، هذه شؤون داخلية فما اللذي يعني السفارة في ادارة شركة محلية “

وقال ” نحن نعتبر السفارة قد خرجت عن العرف الدبلوماسي ، فكما لا يجوز للسفير الليبي في امريكا ان يصرح ويتحدث عن تغييرات في مناصب ادارة شركات داخل امريكا باعتبار ذلك شأن داخلي و بالمثل لايحق للسفير الامريكي الحديث عن تغييرات في شركات محلية في ليبيا “

موقف المجلس من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

وعن موقف مجلس مشائخ واعيان ليبيا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي اصدر مؤخرا قرارا باعادة تشكيل مجلس ادارة شركة البريقة قال الحليق “صنع الله بات شخصا مرفوضا جملة وتفصيلا من جميع الشرائح في ليبيا وهو مدان بتهديد الليبيين الذين اقفلوا الحقول النفطية بالقتل وعندما هدد الليبيين بالقتل وهذاالتهديد موثق لم تستنكر السفارة الامريكية تلك التصريحات”

واضاف الحليق قائلا “استغرب هذه الجرأة من السفير الامريكي في التدخل وكما نرى نحن امريكا دولة عظمى نتمنى ان نراها تشارك في المصالحة الليبية وبناء ليبيا والدعم الانساني ومعالجة المرضى حتى لو بتصريحات ”

شروط عادة فتح الحقول النفطية

وعن شروط اعادة فتح الحقول النفطية قال الحليق ” نحن كمجلس اعلى لمشائخ واعيان ليبيا باب الحوار لفتح حقول النفط مفتوح لدينا اذا تحققت مطالبنا وهي مطالب الشعب الليبي

وهذه المطالب هي اولا رجوع المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها القانوني في بنغازي مع تغيير مجلس الادارة وثانيا رجوع مصرف ليبيا المركزي الى بنغازي خاصة وان طرابلس غير امنة مغ تعيير ادارته وثالثا اخراج المرتزقة من ليبيا ويذهبوا من اين اتوا ، وعندها باب التفاوض مفتوح تحت البرلمان الشرعي والقيادة العامة للقوات المسلحة لاعادة فتح النفط”

سبب اقفال الحقول النفطية

وعن سبب اقفال الحقول النفطية قال الشيخ الحليق ” نحن طبعا لسنا سعداء باقفال النفط وسبب اقفاله هو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لانه انفرد بصلاحيات بدون هيكلية قانونية ويتصرف في اموال الليبيين وكانه ملك شخصي له او قطاع خاص يملكه مع غياب الرقابة الادارية والتفتيش وكل جوانب المتابعة ، لقد اقفلنا النفط لتجفيف منابع دعم الارهاب الذي يمول من النفط الليبي “

بيان السفارة الامريكية

كانت السفارة الامريكية قد اصدرت في السادس من مايو الجاري بيانا رحبت فيه بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط إعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط واصفة القرار بالناجح وجاء في بيان السفارة أن قرار اعادة الهيكلة ” يؤكد أنّ المستقبل يُمكن أن يكون أكثر إشراقًا وازدهارًا عندما تلتقي الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي “

واشار بيان السفارة الى أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب ان تبقى وشركاتها التابعة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وذات كفاءة تقنية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين بحسب نص البيان

وحث البيان وفق نصه على إنهاء اغلاق الحقول النفطية معتبرة انه غير ضروري لقطاع الطاقة في ليبيا ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط

إعادة تشكيل لجنة ادارة شركة البريقة لتسويق النفط

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق قد اقامت في الثالث من مايو الجاري مراسم التسليم والاستلام بين لجان ادارة شركة البريقة لتسويق النفط وفق قرار الجمعية العمومية رقم “50” لسنة 2020 حيث سلم رئيس لجنة الإدارة السابـق عماد بن كورة الى الرئيس الحالي للجنة ادارة الشركة ابراهيم ابو بريدعة

بحضور أعضاء لجنة الإدارة السابقة لشركة البريقة محمد رحيل، ومسعود اللقّع، و أعضاء اللجنة الحاليين، فرج الجعيدي، وعبد الرحمن العبيدي

