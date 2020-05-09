الفسي يتفقد خدمات الحجر الصحي بالبرج الثالث بمركز بنغازي الطبي

أجرى مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية،نوري الفسي، جولة تفقدية لقسم الحجر الصحي بالبرج الثالث “الأمل” بمركز بنغازي الطبي، رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي بن عيسى العمامي و مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى النفسية بنغازي علي الطبيب بوخريص ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بمركز بنغازي الطبي يوسف محمد الكزة.

واطلع الفسي خلال الزيارة، على سير العمل بالأقسام وجودة الخدمات والإمكانيات، بهدف دعم منظومة العلاج ومتابعة التجهيزات الطبية والخدمات المقدمة للمرضي داخل أقسام الحجر الصحي.

واطمأن مدير ادارة التفتيش والمتابعة على جميع الإجراءات الطبية المقدمة، واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وإجراءات والإستعدادات لتنفيذ توصيات اللجنة العليا والاستشارية و الوزارة، لمجابهة فيروس كورونا.

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